Il Giardino di Ninfa apre l'8 dicembre per Etikey. Solidarietà e bellezza

AGI - La Fondazione Roffredo Caetani ha annunciato un'iniziativa speciale che coniuga la valorizzazione del suo inestimabile patrimonio con un concreto impegno di responsabilità sociale. Il Giardino di Ninfa, icona di armonia e cura del territorio, aprirà le sue porte eccezionalmente al pubblico lunedì 8 dicembre, in un periodo in cui è abitualmente chiuso.
L'intera somma raccolta con i biglietti della giornata sarà interamente devoluta a Etikey – Impresa Sociale, una realtà nata a Latina dall'incontro tra il Centro Donna Lilith APS e Diaphorá APS. Queste due associazioni sono attive da anni nella promozione dei diritti e nell'inclusione sociale.
L'impegno di Etikey per l'inclusione
Etikey si dedica a promuovere percorsi di formazione, inserimento lavorativo e autonomia personale rivolti specificamente a donne che hanno vissuto situazioni di violenza e a giovani con disabilità. L'obiettivo è offrire un contesto di lavoro etico, inclusivo e creativo, trasformando la fragilità in opportunità e sostenendo una crescita basata sulla dignità, sull'autostima e sulla partecipazione attiva alla comunità.
“L'apertura straordinaria dell'8 dicembre – ha spiegato il presidente Massimo Amodio – rappresenta per noi un'occasione per riaffermare l'impegno della Fondazione Roffredo Caetani nel sostenere iniziative che coniugano tutela del patrimonio e responsabilità sociale. Il Giardino di Ninfa è da sempre simbolo di cura, armonia e rispetto: valori che ritroviamo nel lavoro quotidiano di Etikey, un progetto che abbiamo voluto accompagnare concretamente anche attraverso la firma di un protocollo d'intesa e l'inserimento nel nostro organico di giovani provenienti da questa realtà. Con questa giornata vogliamo ribadire la nostra vicinanza a un'iniziativa che esprime pienamente lo spirito e le finalità sociali della Fondazione”.
I prodotti di Etikey e l'autofinanziamento
Durante la giornata, i ragazzi di Etikey saranno presenti nell'area shop del giardino per illustrare i loro progetti e per proporre i prodotti realizzati nei laboratori della cooperativa, i quali sono destinati all'autofinanziamento delle attività.
Il commento della presidente di Etikey, Francesca Pierleoni
“L'apertura straordinaria del Giardino di Ninfa – ha commentato Francesca Pierleoni, presidente di Etikey – ha per noi un valore fortemente simbolico: rappresenta l'incontro tra la cura delle persone e quella del territorio, unite dalla stessa responsabilità verso il bene comune. È anche un'occasione preziosa per far conoscere più da vicino la missione di Etikey e coinvolgere la comunità in un gesto concreto di solidarietà. Ringraziamo la Fondazione Caetani per il sostegno e per la collaborazione già avviata con il protocollo d'intesa e l'inserimento di uno dei nostri ragazzi nel loro staff, segno concreto dell'impatto positivo che Etikey può generare sul territorio”.
Un'esperienza unica nel Giardino di Ninfa invernale
Sebbene il Giardino di Ninfa riaprirà come di consueto in primavera, la giornata dell'8 dicembre offrirà ai visitatori un'esperienza unica: scoprire Ninfa nella sua luce invernale e al contempo partecipare a un gesto concreto a favore di un importante progetto di solidarietà e inclusione.
Come prenotare la visita straordinaria
Le prenotazioni per l'apertura straordinaria dell'8 dicembre potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito www.giardinodininfa.eu.