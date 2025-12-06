Si accende l'albero di Castelbellino: il più grande delle Marche

AGI - Torna “Castelbellino, il Paese dell’Albero”, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie, che culmina con l’accensione del grande Albero luminoso sulla collina sovrastata dal borgo, il più grande delle Marche. L’evento è promosso dalla Pro Loco di Castelbellino, dal Circolo I Maggio e dalla Banda Musicale, riuniti come ogni anno in un unico comitato organizzativo con il sostegno del Comune di Castelbellino in provincia di Ancona.
La manifestazione si svolgerà domenica 7 e lunedì 8 dicembre nell’area del Centro Culturale Polivalente di Castelbellino Stazione, in via Falcone 15, dove i visitatori potranno trovare animazioni, spettacoli teatrali e itineranti, stand gastronomici aperti a pranzo e cena, piatti tipici invernali e specialità del periodo, il villaggio di Babbo Natale, truccabimbi e il tradizionale mercatino ricco di idee regalo.
La festa prenderà il via domenica 7 dicembre, a partire dalle ore 12 con il pranzo della Pro Loco su prenotazione. Nel pomeriggio, dalle ore 16, si aprirà il mercatino natalizio accompagnato dagli zampognari del gruppo “La Staccia” e dalle attività dedicate ai bambini nella Casa di Babbo Natale. Alle ore 18, nella sala Margherita Hack, andrà in scena lo spettacolo degli allievi della scuola di danza Danzando.
Stand gastronomici aperti anche a cena, fino alle 22.30.
La giornata di lunedì 8 dicembre unirà spettacolo e buona cucina con il “Pranzo con delitto”, dal titolo “Omicidio nella fabbrica di Babbo Natale”, sempre dalle 12 su prenotazione e a cura della Pro Loco. Nel pomeriggio, dalle ore 16, torneranno il mercatino natalizio, le attività per bambini nella Casa di Babbo Natale e la musica degli zampognari del gruppo “La Staccia”. Alla sala Margherita Hack sono previsti due spettacoli teatrali a ingresso gratuito: alle 16.30 Pallotto in “Fool fool bang bang”, mentre alle 18 andrà in scena “Donne” di C.B. Loothe, con la regia di Silvia Bertini e la compagnia Magma.
Il gran finale è atteso per le 19.30, quando inizierà il conto alla rovescia per la cerimonia di accensione del grande Albero luminoso, accompagnata dalla Banda Musicale di Castelbellino. Stand gastronomici aperti anche a cena, fino alle 22.30
L’Albero di Castelbellino, il più grande delle Marche, è realizzato con numeri da record: 73 neon perimetrali, un dislivello di 134 metri tra la punta e il fondovalle, una lunghezza di 434 metri lungo il versante, una superficie di 21.360 metri quadri e ben 7.000 metri di cavi. La sua luce illuminerà l’intera vallata dell’Esino per tutto il periodo delle festività.