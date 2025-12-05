Tripla gioia al policlinico di Messina: nascono 3 gemelli, stanno tutti bene

AGI - Due fiocchi azzurri e uno rosa. Stanno bene e torneranno presto a casa i tre gemellini nati qualche giorno fa al policlinico di Messina. Sono due maschi di un chilo e 300 grammi e di un chilo e 840 grammi, e una femmina di un chilo e 120 grammi. La mamma, 31 anni, è stata seguita dai professionisti dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta da Stefano Cianci. Un parto programmato con cesareo a 33 settimane che si inserisce in un anno positivo di nascite per l'azienda ospedaliera universitario dove a oggi si registra un trend in salita, con 16 parti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
"La gestione di un parto trigemellare a 33 settimane - sottolinea Cianci - richiede elevata preparazione, coordinamento multidisciplinare e tempestività clinica. Il risultato positivo ottenuto testimonia l'eccellenza e la sicurezza dell'assistenza materno-infantile del nostro Policlinico. La collaborazione tra Ostetricia, Anestesia, Neonatologia e la Terapia intensiva neonatale rappresenta il vero punto di forza del nostro lavoro".
"I piccoli - afferma Eloisa Gitto - sono stati sottoposti a monitoraggio continuo dei parametri vitali oltre che a controlli specifici per garantire un pieno adattamento alla vita extrauterina. Due di loro sono stati aiutati da un punto di vista respiratorio in ventilazione non invasiva con la Ncpap. Dopo la dimissione saranno seguiti per i follow up all'interno dei nostri ambulatori".
"Una buona notizia - ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito - non solo perché un segnalo positivo in un contesto complessivo in cui è prevalente la denatalità, ma perché valorizza il ruolo del nostro punto nascita che, come ospedale universitario, ha al suo interno tutte le specialità per poter assistere al meglio mamme e bambini".