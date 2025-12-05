Emma Bonino sta meglio, trasferita in reparto al San Filippo Neri

AGI - A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell'ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa". È quanto si apprende da fonti di +Europa.
La storica leader radicale era ricoverata, in un primo momento, in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a un malore. Poi il trasferimento d'urgenza al San Filippo Neri.
L'ex ministro degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone sinistro, nell'ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. Come leader del Partito Radicale, fin dagli anni '70 è stata in prima linea nelle battaglie per i diritti civili, promuovendo inchieste e referendum sull'aborto (contribuendo all'emanazione della legge 194), sul divorzio, e per la legalizzazione delle droghe leggere. Il suo attivismo si è esteso al piano internazionale con campagne per la moratoria sulla pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale.