Suv investe e uccide un 67enne a Roma
Esami alcolemici e tossicologici per il 69enne alla guida di una Dacia Duster
AGI - Incidente stradale mortale, nella serata di ieri, in via Fontana Candida, all'altezza del civico 296, a Roma, dove un uomo di 67 anni è deceduto dopo essere stato investito da un 69enne alla guida di una Dacia Duster.
Il conducente dell'auto è stato accompagnato al Policlinico Tor Vergata per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. In corso le indagini degli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.