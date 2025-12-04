Garlasco, perizia: sugli altri reperti solo tracce di Poggi e Stasi

AGI - A parte la presenza di dna riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio sui margini delle unghie della vittima, su tutti gli altri reperti analizzati nell'ambito dell'incidente probatorio è stato trovato materiale che porta solo ai Poggi e ad Alberto Stasi. È questo l'esito contenuto nella perizia svolta da Denise Albani.
Quello che era già emerso da indiscrezioni giornalistiche viene dunque confermato nello studio che ripercorre minuziosamente tutti i passaggi dell'incidente probatorio con tabelle e fotografie. Si comincia con le 60 impronte evidenziate sulla scena del crimine con polveri dattiloscopiche. Diverse di queste sono di Giuseppe Poggi e Marco Poggi, padre e fratello di Chiara.
"Per ciascuna impronta si procedeva all'esecuzione di due prelievi: il primo finalizzato all'asportazione della traccia per le successive fasi analitiche di estrapolazione del dna e il secondo realizzato sul residuo della traccia presente per la diagnosi tissutale - si legge nella perizia.
Da tutti i prelievi realizzati sugli acetati, risultati negativi alla ricerca di sostanza ematica umana, non è stato estrapolato alcun profilo genetico utile a fine identificativo-comparativo".
Nel lavoro della genetista sono riportati anche gli esiti delle analisi su reperti mai sottoposti all'analisi genetica: un piattino di plastica, due vaschette vuote di fruttolo, un contenitore vuoto di Estathe' con cannuccia, una confezione di plastica vuota contenente all'origine verosimilmente biscotti, un sacchetto di plastica di colore celeste utilizzato come pattumiera, un sacchetto contenente dei cereali.
Sul fondo del piattino è stato trovato il profilo genetico di Chiara Poggi così come sul Fruttolo e sulla confezione di cereali, mentre sulla cannuccia dell'Estathe' quello di Alberto Stasi. Su tutti gli altri oggetti non si sono avuti risultati utili.
Altro capitolo dell'incidente probatorio era quello su oggetti già analizzati ma con "esiti dubbi" come barattoli e tamponi. I profili genetici anche qui appartengono tutti a Poggi padre e figlia. Sul tappetino del bagno in particolare sono state trovate le loro tracce genetiche. Infine, è stata registrata la riconducibilità a un cadavere e a un medico legale della garza usata come tampone orale durante l'autopsia di Chiara Poggi.