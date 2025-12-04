Famiglia nel bosco: si attende l'udienza. Favorevoli le due relazioni sui bimbi 

AGI - "Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, presenteremo altri elementi utili sui quali ora non possiamo dire nulla". Lo hanno detto gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del foro di Chieti, prima di entrare nel Tribunale per i Minori dell'Aquila, luogo nel quale i giudici sono chiamati a valutare l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa lo scorso 20 novembre in cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei tre figli della coppia Nathan e Catherine in una struttura protetta di Vasto (Chieti).
Prima dei due avvocati sono entrati la tutrice Maria Luisa Palladino e la curatrice speciale Marika Bolognese dei tre minorenni. Nel fascicolo sono confluite due relazioni aggiornate: una redatta dai servizi sociali e l'altra dalla responsabile della casa famiglia che ospita madre e figli.
Secondo i primi riscontri, i tre fratelli si sono adattati positivamente alla nuova collocazione, mostrando un equilibrio che smentisce i timori di traumi ingestibili. Anche sotto il profilo clinico arrivano conferme: le visite pediatriche disposte hanno certificato che i bambini sono in buona salute. Un punto cruciale delle relazioni riguarda la condotta dei genitori. Inizialmente dipinti come ostili, Nathan e Catherine hanno invece mostrato un atteggiamento collaborativo.