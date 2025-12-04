Precipita un elicottero in Valtellina, salvi i quattro passeggeri
Il fatto è avvenuto questa mattina nella zona di Lanzada in provincia di Sondrio. I passeggeri hanno riportato solo ferite lievi
AGI - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio. Solo "lievi ferite" per i quattro passeggeri che erano a bordo del mezzo.
Lo rendono noto i vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo dell'incidente e hanno condotto le operazioni di soccorso. Intervenuto anche il personale sanitario del 118.