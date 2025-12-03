Zerocalcare spiega perché non va a 'Più libri più liberi'

AGI - "Ciao, purtroppo non sarò alla fiera romana Più Libri Più Liberi". Con un post su Instagram il fumettista Zerocalcare, una delle star più attese dell'edizione 2025 della manifestazione in programma alla Nuvola dal 4 all'8 dicembre, dove era atteso sabato 6 dicembre per presentare il nuovo volume 'Nel nido dei serpenti' con Marianna Aprile, annuncia il suo forfait. Questa decisione era già stata annunciata in quanto Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è uno degli 80 firmatari dell'appello condiviso, tra gli altri, con Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Carlo Ginzburg, Daria Bignardi e Caparezza, rivolto all’Associazione Italiana Editori (AIE) contro la concessione di uno spazio espositivo alla casa editrice 'Passaggio al bosco' accusata di pubblicare libri di matrice neofascista.
"Purtroppo ognuno c'ha i suoi paletti, questo è il mio - scrive Zerocalcare - quando l'ho deciso, quindici anni fa, mi pareva semplicissimo da applicare. Oggi è una specie di campo minato. Penso che questo ci costringa a rifletterne insieme, di più, e in modo più efficace. Gente a cui voglio bene ha fatto scelte diverse, sono sicuro che sapranno far sentire le loro voci e faccio il tifo per loro".
La motivazione del forfait e l'appello degli intellettuali
Il forfait di Zerocalcare non è un evento isolato, ma parte di una protesta più ampia. Il fumettista è tra gli 80 firmatari di un appello rivolto all’Associazione Italiana Editori (AIE) per contestare la presenza della casa editrice 'Passaggio al bosco'. Questa casa editrice è stata accusata di promuovere e pubblicare contenuti di matrice neofascista, un punto di non ritorno per molti intellettuali e artisti, tra cui Alessandro Barbero e Antonio Scurati.
Il messaggio di Zerocalcare ai fan
"Mi spiace davvero per chi veniva apposta - aggiunge l'autore - cercheremo di trovare un'altra occasione per chi voleva un disegnetto sul libro nuovo", conclude. L'autore promette dunque di recuperare l'incontro mancato per la presentazione del volume 'Nel nido dei serpenti', cercando un momento alternativo per incontrare i suoi lettori e dedicare loro i disegni autografati", conclude.