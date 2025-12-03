Quindicenne travolto in monopattino da una bici elettrica, è grave

AGI - E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria il ragazzo di 15 anni in monopattino che è stato investito da una bici elettrica nel centro storico di Corato, nella tarda serata di ieri. Il conducente del mezzo non si è fermato per prestare soccorso.
Per fare luce sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri della stazione di Ruvo, le forze dell'ordine stanno facendo verifiche sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Lo riportano i media locali.
La vittima stava percorrendo piazza Di Vagno quando è avvenuto l'incidente. Da una primissima ricostruzione non si esclude che il conducente della bici elettrica abbia pochi anni d'età in più della vittima. Dopo il primo intervento dei sanitari del 118 la il 15enne è stato trasportato prima all'ospedale di Corato e poi, a causa della gravita' delle ferite riportate, è stato trasferito al Bonomo di Andria.