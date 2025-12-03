Il liceo più performante d'Italia è a Padova. Il miglior liceo di Roma è il Visconti, a Milano il Berchet

AGI - A Roma, l'"Ennio Quirino Visconti" si conferma il miglior Liceo Classico della Capitale, replicando il primato dello scorso anno. A Milano, invece, il "Giovanni Berchet" supera il "Sacro Cuore" e conquista la vetta della classifica. Ma la scuola più performante in assoluto del nostro Paese si trova in Veneto, precisamente in provincia di Padova: è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este. A rivelarlo è la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), che ogni anno rileva gli istituti - categorizzati tra licei, istituti tecnici e istituti professionali - che mettono nelle mani degli studenti i diplomi più "pesanti", sia per chi punta alla laurea sia per chi guarda subito al lavoro.
Per farlo, come da tradizione, il team di esperti ha valutato gli istituti sulla base di due parametri principali: da un lato i risultati ottenuti dagli studenti, in particolare dei licei, nel primo anno di università; dall'altro il livello di inserimento lavorativo dei diplomati provenienti da scuole tecniche e professionali. E lo ha fatto analizzando i dati di 1.355.000 "maturati" italiani di 8.150 scuole in tre anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22): fra questi, troviamo anche i primi 2.112 diplomati facenti parte della sperimentazione dei percorsi quadriennali avviata nell'anno scolastico 2018-19. A fare il punto della situazione è il portale Skuola.net, che ha elaborato una sintesi dei principali risultati dell'edizione 2025-26 dell'Osservatorio Eduscopio, partendo dalla Capitale e passando in rassegna, città per città e da Nord a Sud, le scuole superiori che rappresentano le migliori opzioni per ciascun indirizzo. Nel valutare gli istituti che preparano al percorso universitario, l'Osservatorio di Eduscopio non si limita ai soli licei, ma include anche gli Istituti Tecnici.
Roma e Milano: le migliori scuole superiori
Nel dettaglio, a Roma l'"Ennio Quirino Visconti" si conferma per il secondo anno consecutivo il miglior Liceo Classico della città, seguito a breve distanza dal "Terenzio Mamiani" e dal "Tasso". Anche il "Righi" replica il primato dell'edizione 2024 tra i Licei Scientifici, mentre l'istituto paritario "San Giovanni Battista" compie un balzo in avanti, salendo dal quinto al secondo posto. A completare il podio degli scientifici è il "Giuseppe Peano". A Milano il "Giovanni Berchet" balza in prima posizione, classificandosi come miglior Liceo Classico milanese. Alle sue spalle il Liceo Classico paritario "Sacro Cuore" - che perde il primato del 2024 - e il "Giosuè Carducci". Per quanto riguarda invece i Licei Scientifici, la classifica si presenta simile a quella del 2024: le prime due posizioni sono occupate, rispettivamente, dall'"Alessandro Volta" e dal "Leonardo Da Vinci".
Torino, Bologna e Napoli: le eccellenze locali
A Torino, il "Camillo Benso Di Cavour" scavalca il "Gioberti" - che scivola in seconda posizione - è per quest'anno il miglior Liceo Classico della città. Chiude il podio il "Vittorio Alfieri". Il Liceo Scientifico "Edoardo Agnelli" è il primo classificato dell'edizione 2025, alle sue spalle ci sono l'"Altiero Spinelli" e il "Galileo Ferraris". In quel di Bologna, la situazione è rimasta sostanzialmente simile alle rilevazioni del 2024. Anche quest'anno il "Luigi Galvani" e il "Marco Minghetti" sono i due migliori Licei Classici del territorio. Lo stesso accade nel settore "Scientifico", dove il liceo "Niccolò Copernico" conferma la prima posizione, seguito dal "Luigi Galvani" e dall'"Enrico Fermi" in terza posizione. A Napoli, il miglior Liceo Classico della città è il "Convitto Vittorio Emanuele II", seguito dal "Jacopo Sannazzaro" in seconda posizione e dal "Piero Calamandrei" al terzo posto. Il "Convitto Emanuele II" si distingue inoltre anche tra i Licei Scientifici, conquistando la prima posizione davanti al "Giuseppe Mercalli", medaglia d'argento, e all'"Arturo Labriola", che chiude il podio.
Palermo: la situazione nelle isole
Il viaggio di Eduscopio si conclude nelle Isole e, anche a Palermo, non si registrano particolari scossoni rispetto alla scorsa edizione. In vetta alla classifica dei Licei Classici si conferma il "Giuseppe Garibaldi", seguito dal "Vittorio Emanuele II" e dall'"Umberto I". Tra i Licei Scientifici si distingue il paritario "Gonzaga", che conquista la prima posizione superando il "Galilei", mentre il "Benedetto Croce" e lo "Stanislao Cannizzaro" si confermano rispettivamente al secondo e al terzo posto.