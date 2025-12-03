Femminicidio nelle Marche: donna picchiata a morte in casa
Femminicidio ad Ancona: donna picchiata a morte in casa
Femminicidio ad Ancona: donna picchiata a morte in casa

Il delitto in provincia di Ancona, si cerca il marito
AGI - Una donna di 50 anni, di origini macedoni, è stata trovata morta all'interno della abitazione familiare a Monte Roberto, in provincia di Ancona. Dalle prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa a botte.

I carabinieri sono alla ricerca del marito, anche lui macedone, che questa mattina non si è presentato al lavoro: il titolare dell'azienda lo ha cercato a casa, ma qui ha trovato i carabinieri. La coppia si era separata, ma da quanto si è appreso, i due erano tornati a convivere.

