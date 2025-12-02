Mani sulla sanità in Sicilia: 12 arresti per appalti truccati

AGI - Corruzione e turbativa in relazione a gare d'appalto in ambito sanitario del valore complessivo di oltre 200 milioni. Eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 12 persone. In azione i finanzieri del Comando provinciale Palermo che hanno dato esecuzione all'ordinanza del gip, a seguito dei previsti interrogatori preventivi. Tutti gli indagati sono stati destinatari di misure interdittive e, tra questi, cinque sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e uno all'obbligo di firma. Un professionista palermitano era il fulcro del sistema corruttivo accertato e già titolare di importanti incarichi pubblici.
Le attività investigative - condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sotto il coordinamento della procura - hanno consentito di far luce su casi di malaffare connessi all'indizione e alla gestione di gare d'appalto varate da alcune tra le principali strutture sanitarie regionali. Emerso il coinvolgimento di manager pubblici, imprenditori, professionisti e faccendieri tutti a vario titolo implicati nelle dinamiche di manipolazione delle procedure di aggiudicazione. In tale contesto, in più occasioni sarebbe stata accertata l'anticipazione dei documenti di gara, la condivisione di informazioni riservate concernenti le determinazioni delle stazioni appaltanti, nonché la materiale predisposizione dei capitolati e dei disciplinari tecnici con l'intervento diretto dei referenti delle imprese da avvantaggiare.
Ricostruiti accordi corruttivi che prevedevano l'elargizione di tangenti per centinaia di migliaia di euro, determinate nel loro importo in misura percentuale rispetto al valore delle commesse e, in molti casi, mascherate da fittizie prestazioni di consulenza. Monitorate e documentate dazioni di denaro contante, il cui ammontare complessivo, pari a 47.820 euro, è stato oggetto del sequestro preventivo disposto da gip. Più nel dettaglio, le tangenti, dissimulate nel corso delle conversazioni intercettate utilizzando un linguaggio criptico che faceva rimando alla consegna di generi alimentari, avrebbero visto quale destinatario il professionista palermitano.
