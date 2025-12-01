I primi mercatini di Natale in Trentino presi d'assalto

AGI - Primo fine settimana all'insegna del turismo invernale in Trentino Alto Adige. Piste da sci aperte sulle Dolomiti e in alcune località della provincia di Trento già abbastanza frequentate e Mercatini di Natale già presi d'assalto.
In queste ore i mercatini più frequentati sono quelli delle due città capoluogo, Bolzano in piazza Walther, e Trento in piazza Fiera. Già prima dell'orario di apertura erano in molti ad attendere l'apertura. I visitatori sono quasi la totalità turisti italiani. In particolare le persone sostano e consumano nei pressi degli stand riservati alla gastronomia, decisamente di meno quelle che osservano e acquistano i prodotti natalizi.
Attesa per i mercatini e le stazioni sciistiche
Nel pomeriggio si animeranno molto di più i mercatini delle cittadine limitrofe, ovvero Merano, Bressanone, Vipiteno, Brunico, Riva del Garda e Rovereto. Grande attesa per il prossimo fine settimana, quello dell'Immacolata che vedrà aperte la quasi totalità delle stazioni sciistiche.