E' Trento la provincia in cui si vive meglio

Lo rivela la 36esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita
AGI - E' Trento la provincia italiana in cui si rileva il più elevato livello di soddisfazione per la vita: lo rivela la 36esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Sul podio dell'edizione 2025, salgono anche Bolzano (già cinque volte prima, l'anno scorso era terza) e Udine, vincitrice dell'edizione 2023.

La top 10

Nella top 10, tra le 107 province analizzate, trionfa il Nord con Milano all'ottavo posto. Ci sono anche Bergamo (vincitrice nel 2024, ora al 5 posto), Treviso, Padova e Parma. Roma continua la sua scalata in classifica, balzando di 13 posizioni fino al 46mo posto e guidando la rimonta delle grandi città metropolitane. Il Sud rimane invece fanalino di coda, con Reggio Calabria che occupa l'ultima posizione.

I parametri

L'indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. A trionfare, come già in passato, è in particolare il versante Nord-Orientale della penisola.

Le città metropolitane registrano un miglioramento diffuso rispetto all'edizione 2024: solo due su 14, Bari e Catania, calano di posizione rispetto all'indagine dell'anno scorso, mentre altre due (Firenze, 36a, e Messina, 91a) risultano stabili.

