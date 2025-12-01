Assalto milionario a un portavalori, parte del bottino distrutto dal fuoco

AGI - Un assalto a un mezzo portavalori della società Sicurtransport è andato in scena intorno alle 6.30 all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, Calaba in direzione nord sull'autostrada del Mediterraneo, nel Reggino. Durante l'azione i criminali hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno fermato il traffico, posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione il bottino ammonta a circa due milioni di euro.
Parte del bottino distrutto dal fuoco
L'incendio delle due autovetture con cui i banditi hanno bloccato la corsia nord dell'ex Salerno-Reggio Calabria, ha anche interessato l'automezzo portavalori, che è stato danneggiato dalle fiamme sprigionate dalle autovetture, risultate rubate, usate dai rapinatori come 'scudo' per bloccare le altre in transito. "È davvero difficile - affermano fonti investigative - quantificare con certezza il danaro distrutto nel corso dell'incendio e la parte sottratta". Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Gianfranco Minissale, e la polizia stradale della sezione di Palmi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, non tralasciano alcun indizio per giungere all'identificazione del gruppo di banditi - una decina circa - che hanno operato con "sperimentata capacita' e determinazione".
Gli inquirenti, in particolare, stanno già lavorando per verificare la posizione di alcuni giovani pregiudicati della zona che gravitano nell'area delle cosche della 'ndrangheta di Sinopoli, Melicucca', Sant' Eufemia d'Aspromonte, ma non è esclusa l'ipotesi che il gruppo possa essere composto da personaggi emergenti delle cosche di Reggio Calabria. In un comunicato stampa, i sindacati di categoria della sicurezza privata aderenti a Cgil, Cisl e Uil, "condannano con fermezza il grave episodio criminale" ed esprimono "piena solidarietà ai lavoratori coinvolti, che durante il servizio si sono trovati in una condizione di rischio elevatissimo".