Marito e moglie uccisi in casa a Firenze

AGI - Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in via Giampaolo Orsini, a Firenze. Si tratta di due anziani di 74 e 68 anni. Franco Giorgi e Gianna Di Nardo secondo una prima ricostruzione sarebbero morti entrambi a causa di lesioni compatibili con un'arma da taglio.
Sono stati ritrovati nella loro abitazione, a due passi da piazza Ferrucci, nel quartiere di Gavinana, una delle zone residenziali più note di Firenze.
Tracce di sangue in tutta l'abitazione
A dare l'allarme, intorno alle 14.30, sarebbe stato il figlio 35enne della coppia. L'ipotesi più accreditata al momento è l'omicidio. I due sarebbero stati uccisi con un'arma da taglio. Un'ipotesi dedotta dalle lesioni riportate da entrambi. Gli investigatori stanno valutando tutte le piste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma da quanto si apprende non sarebbe stato possibile salvare nessuno dei due. Chi indaga ha individuato tracce di sangue in più zone dell'abitazione, come se le due vittime avessero in qualche modo tentato di difendersi da un'aggressione avvenuta in più punti. Giorgi era titolare di una galleria di antiquariato a Firenze.