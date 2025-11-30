Incidente tra auto nel cosentino, muoiono due 20enni
Scontro tra auto nel cosentino, muoiono due 20enni

L'incidente stradale sulla Statale Jonica, nel comune di Cassano
AGI - Ancora sangue sulle strade cosentine. Due giovani di appena 20 anni sono morti nel cuore della notte in un'incidente stradale avvenuto sulla Statale Jonica. Le vittime, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, erano a bordo di una Fiat Panda che - per cause ancora in corso di accertamento -, si è scontrata con un'Alfa Romeo Mito all'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale Cammarata-Stombi con la 106. L'impatto è avvenuto nel comune di Cassano.

Sulle due auto viaggiavano ragazzi dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Gli altri giovanissimi sono rimasti feriti. Le comunita' della Sibaritide e tutta la provincia di Cosenza e' addolorata per la morte di due giovani conosciuti e stimati che si stavano affacciando alla vita pieni di sogni e speranze.

