Bandecchi, i Rizzo? "Non possono lasciare portando via il pallone" 

AGI - Bisogna mantenere la calma e far lavorare gli inquirenti. Vedo troppo nervosismo e non ho capito bene quale sia il motivo in realtà. Non è che uno può dire: 'me ne vado e porto via il pallone', perché gli impegni vanno mantenuti e i Rizzo, il 16 dicembre, devono pagarmi 2 milioni di euro". Lo dice, parlando con l'AGI, Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana calcio dopo la notizia degli accertamenti delle forze dell'ordine su alcune operazioni economiche relative alla precedente gestione.
"Loro nell'ambito di questa operazione hanno voluto acquisire anche la clinica - spiega Bandecchi -, e siccome la Ternana Women aveva già iniziato a pagare la costruzione dello stadio da 2 milioni di euro se i Rizzo decidono di non fare lo stadio e la clinica il Comune di Terni dovrà fare causa alla Ternana per 70 milioni di euro".
I Rizzo, spiega Bandecchi, "hanno due strade davanti: o falliscono loro, perché non pagano, o pagano e ritirano dal campionato la società". Per quanto riguarda le fatture su cui sono in corso approfondimenti da parte degli investigatori l'ex presidente è chiaro.
"Chi sa fare il mio mestiere" Bandecchi è sindaco di Terni, ma prima ancora imprenditore "sa che esiste la possibilità di fare un decreto ingiuntivo in situazioni di questo tipo", dice Bandecchi. "Io se avessi oggi la Ternana mi sentirei ricco", perché mi rifarei su chi deve dei soldi che non ha dato. Questo ovviamente rimanendo garantisti. "Le indagini vadano avanti, ma non si perda la calma", conclude.