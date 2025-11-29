Assalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', solidarietà di Mattarella e Meloni 

Il presidente del Senato, Ignazio la Russa, "nel condannare con assoluta fermezza l'intrusione violenta di una cinquantina di antagonisti avvenuta oggi nella redazione torinese del quotidiano La Stampa", ha rivolto "al direttore Andrea Malaguti e a tutti i giornalisti, la sincera solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”.