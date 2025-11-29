Assalto Pro-Pal alla redazione de 'La Stampa', solidarietà di Mattarella e Meloni 

AGI - Blitz ieri alla sede de 'La Stampa' a Torino da parte di attivisti Pro-Pal. Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio durante la giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila persone a Torino.
Uno spezzone composto da un centinaio di manifestanti, che per gli inquirenti sono legati alla galassia anarchica, si è staccato dal corteo per raggiungere l'edificio in via Ernesto Lugaro che ospita la redazione del quotidiano.
Prima un lancio di letame contro i cancelli e le scritte sui muri, poi, forzando un'entrata secondaria, l'irruzione all'interno della redazione, gridando "giornalista terrorista, sei il primo della lista".
"Free Shahin" la scritta sullo striscione retto dai manifestanti davanti all'ingresso principale. Poche ore prima, la convalida di trattenimento, da parte della Corte d'Appello di Torino di Mohamed Shahin, 47 anni, iman della moschea torinese destinatario di un provvedimento di espulsione.
Al momento del blitz degli attivisti Pro Pal la redazione era vuota per l'adesione dei giornalisti alla giornata di sciopero proclamata dalla Fnsi per il mancato rinnovo del contratto di lavoro.
La condanna del Comitato di Redazione de 'La Stampa' è netta: "Hanno invaso la redazione, imbrattato i muri con scritte e buttato all'aria libri e carte preziose che usiamo quotidianamente per il nostro lavoro. Un violento attacco al nostro giornale e all'informazione tutta".
Solidarietà e condanna bipartisan delle Istituzioni e della politica per l'assalto di ieri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al direttore Andrea Malaguti e alla redazione de La Stampa la sua solidarietà, unita alla ferma condanna della violenta irruzione nella sede del quotidiano.
Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al direttore del quotidiano per esprimere a lui e a tutti i giornalisti della testata la solidarietà per ciò che è accaduto. Per Meloni quanto accaduto rappresenta "un fatto gravissimo che merita la più assoluta condanna, ribadendo che la libertà di stampa e informazione è un bene prezioso da difendere e tutelare ogni giorno".
La segretaria del Pd Elly Schlein ha espresso solidarietà e condanna per "l'inqualificabile episodio dell'irruzione avvenuta nella sede del quotidiano torinese al termine di una manifestazione. Un atto grave e inaccettabile, ogni sede di giornale è presidio di libertà e democrazia”.
Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha condannato "con fermezza l'azione e le parole violente rivolte ai giornalisti, a cui va la mia vicinanza".
Anche l'Associazione Stampa Parlamentare esprime "piena solidarietà al direttore del quotidiano La Stampa Andrea Malaguti, ai colleghi giornalisti e a tutti i dipendenti del giornale dopo la gravissima irruzione nella redazione centrale. I giornali sono presidi di democrazia, la libertà di stampa deve essere tutelata con ogni mezzo".