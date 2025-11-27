Guardia di Finanza di Milano multa 100 compagnie aeree per evasione fiscale

AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno individuato una presunta evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro nel settore dei voli privati. L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Linate, si legge in una nota, si è concentrata sul mancato versamento dell'imposta che i passeggeri di voli privati corrispondono alle compagnie aeree che forniscono il servizio di aerotaxi.
Partendo dal monitoraggio dei voli operati da circa 100 compagnie aeree private straniere, è stata condotta un'analisi incrociando le informazioni relative al traffico aereo con quelle contenute nelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza. I controlli hanno interessato oltre 5.150 voli per i quali le compagnie aeree estere avrebbero omesso il versamento dell'imposta, nonostante questa fosse stata regolarmente corrisposta da oltre 16 mila viaggiatori che nel 2025 hanno fruito del servizio di aerotaxi. Al centro dell'indagine c'è uno specifico tributo, parametrato al numero di passeggeri e alla tratta percorsa, che rientra tra le cosiddette imposte "green", concepite per incidere economicamente su servizi con un potenziale impatto negativo sull'ecosistema, il cui gettito è destinato alla tutela ambientale.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone