Avvocata milanese picchiata, l'ex va in carcere per stalking

AGI - È finito in carcere per stalking Alireza Roodsari, l'uomo d'affari iraniano di 52 anni che era già ai domiciliari col braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex compagna, l'avvocata milanese Solange Marchignoli. La pm Alessia Menegazzo e la procuratrice aggiunta Letizia Mannella hanno chiesto l'aggravamento della misura perché Roodsari avrebbe violato le restrizioni legate al braccialetto elettronico.
L'avvocata aveva denunciato sui media le violenze subite: "Andavo in tv e diceva che non valevo niente. Mi ha morso il viso e rotto la mandibola, mi ripetevo che non potevo abbandonarlo. Un giorno tentò di rompermi l'indice e pensai che non avrei più potuto suonare". Nonostante la misura dei domiciliari, Roodsari avrebbe continuato a denigrarla sui social.
La reazione di Solange
"L'inasprimento della misura cautelare mi suggerisce che nulla sembra essere stato ancora interiorizzato da Alireza come occasione di crescita personale e questo mi crea molto dispiacere", il commento dell'avvocata Solange Marchignoli dopo l'arresto in carcere del suo ex.