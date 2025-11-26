Svolta nelle indagini sul sequestro lampo di un 15 enne: arrestati due uomini

AGI - Svolta nelle indagini sul sequestro lampo di un ragazzo di 15 anni, figlio di un imprenditore del Napoletano, per chiedere un riscatto di un milione e mezzo di euro. La polizia e la Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip partenopeo nei confronti di due indagati per sequestro di persona a scopo di estorsione. Le indagini, delegate alla Squadra Mobile e al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, sono partite dal rapimento del minorenne, avvenuto a S.Giorgio a Cremano l'8 aprile scorso. Il ragazzo venne preso di peso e trascinato con forza all'interno di un furgone, per essere poi trasportato in un appartamento, dove è stato tenuto legato e incappucciato; soltanto dopo varie ore, sarebbe stato liberato. Per il suo rilascio, era stata avanzata al padre la richiesta di pagamento del riscatto milionario. Uno dei componenti della banda di rapitori, un uomo di 24 anni, era stato arrestato qualche giorno dopo il sequestro del ragazzino.
