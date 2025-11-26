Omicidio di Willy Monteiro, la Cassazione conferma l'ergastolo per Marco Bianchi

AGI - La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo nel procedimento per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, confermando in via definitiva la condanna all'ergastolo per Marco Bianchi, ritenuto uno dei principali responsabili del pestaggio avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma), nel quale perse la vita il ventunenne di Paliano.
La Suprema Corte ha invece disposto un nuovo processo d'appello (il terzo) per il fratello, Gabriele Bianchi. I giudici della Quinta sezione penale hanno accolto il ricorso sulla parte relativa alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute nel secondo grado di giudizio, che si era concluso con una condanna a 28 anni di reclusione.
Il rinvio alla corte d'appello
Il procedimento torna quindi alla Corte d'Appello per una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio. L'accoglimento del ricorso da parte dei giudici della Quinta sezione penale si concentra sulla necessità di rivalutare le attenuanti generiche, un aspetto cruciale che aveva influenzato la precedente condanna a 28 anni di reclusione per Gabriele Bianchi.
L'iter giudiziario e la responsabilità confermata
La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario che ha visto confermare, nelle varie fasi, la responsabilità dei fratelli Bianchi nel violento pestaggio che ha sconvolto la comunità di Colleferro e l'intero Paese. Questo verdetto definitivo per Marco Bianchi e la riapertura del processo per Gabriele segnano un momento fondamentale nella ricerca di giustizia per la vittima Willy Monteiro Duarte.