La truffa delle tre campanelle: 40 arresti nel centro di Roma

AGI - Sono 40 le persone fermate dalla polizia locale di Roma Capitale nelle ultime due settimane, nelle aree turistiche del Centro Storico, dopo le attività di contrasto al gioco illegale delle cosiddette 'tre campanelle', fenomeno ormai intenzionato da tempo e che vede impegnati quotidianamente le donne e gli uomini del Corpo.
Le operazioni condotte dagli agenti del I Gruppo Centro, che operano prevalentemente in abiti civili in modo da aggirare il sistema organizzato con vedette e collaboratori spesso posizionati a distanza per segnalare l'arrivo delle forze di polizia, ha consentito di rendere più incisivi e tempestivi gli interventi, con il fermo di decine di persone in pochi giorni. Le ultime intercettate nelle scorse ore intorno fontana di Trevi.
Tutti i responsabili sono stati denunciati per esercizio di giochi d'azzardo. Sono stati, inoltre, sequestrati denaro contante, provente delle attività illegali, e il materiale utilizzato per mettere in atto la truffa. I maggiori interventi, eseguiti in forma reiterata anche con il supporto delle pattuglie dell'Unita' della Spe, hanno interessato in modo particolare l'area di Fontana di Trevi e vie limitrofe, dove si è registrato il numero più alto di denunce. Altre località attenzionate e oggetto di ricorrenti operazioni sono quelle di piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Pincio e Pantheon. I controlli da parte della polizia locale di Roma Capitale proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di tutelare decoro, sicurezza e legalità nelle aree più frequentate della Capitale.