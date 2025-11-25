Roma: Stuprarono una 18enne appartata in auto col fidanzato, 3 fermati

AGI - Tre cittadini marocchini sono stati fermati per aver bloccato e stuprato una ragazza nel parco di Tor Tre Teste a Roma. La violenza contro la 18enne è avvenuto il 25 ottobre scorso. La ragazza era appartata in auto con il fidanzato, quando i tre hanno sfondato il vetro e uno di loro ha afferrato la giovane. E, mentre gli altri due - secondo quanto ricostruito -, hanno immobilizzato il fidanzato, l'altro ha portato la 18enne in un luogo più lontano per violentarla. Quando le due vittime sono riuscite a lanciare l'allarme, chiamando la polizia, il gruppo è fuggito via.
Due di loro sono stati trovati dai falchi della Squadra Mobile al Quarticciolo; un altro invece a Verona. L'esame del Dna ha confermato l'identificazione dei due cittadini marocchini all'interno dell'auto, non c'è però corrispondenza con il terzo uomo indicato dalla vittima come il presunto autore dello stupro con il liquido seminale trovato sul corpo della vittima. Al momento i tre soggetti restano in carcere destinatari di un decreto di fermo del pm. Le indagini proseguono sono stati sequestrati i telefoni cellulari dei soggetti.
Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, vanno avanti. L'ipotesi è che ci siano altri componenti del gruppo di marocchini, che hanno partecipato allo stupro e alla rapina della coppia al parco di Tor Tre Teste, ancora non identificati e a piede libero.