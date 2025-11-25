Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori. Chiesta archiviazione

AGI - "La richiesta di archiviazione della procura" di Roma "è puntualmente motivata rispetto alla realtà dei fatti accertati. Comunque mi sembra che il tutto sia strumentale alle controversie in sede civile". Cosi' l'avvocato Gianluca Tognozzi, legale di Francesco Totti, l'ex capitano della Roma accusato di abbandono di minori e per cui i magistrati hanno chiesto l'archiviazione del procedimento.
La vicenda, ricostruita da Giuseppe Scarpa su La Repubblica, era nata dalla denuncia presentata dall'ex moglie, Ilary Blasi, in cui si afferma che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore di una sera del maggio 2023. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano romano, Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex numero 10, i cui figli minorenni sarebbero stati anche loro in casa, risulterebbe indagata. Anche la tata, che vive nello stesso palazzo, sarebbe iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di avere detto falsamente di essere stata presente in casa.