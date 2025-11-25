Omicidio di Thomas Bricca, il pg chiede l'ergastolo per i due imputati
Lo scorso marzo, Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono stati condannati in primo grado per l'agguato al 19enne di Alatri ucciso il 30 gennaio 2023
AGI - Il sostituto procuratore generale di Roma ha chiesto ai giudici della Corte d'Appello di Roma di condannare all'ergastolo Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, imputati nel processo per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri ucciso il 30 gennaio 2023.
L'omicidio era avvenuto in strada a colpi di pistola. In primo grado, lo scorso marzo, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato all'ergastolo Roberto Toson e a 24 anni il figlio Mattia a cui erano state riconosciute le attenuanti generiche.