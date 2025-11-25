Ferragni in tribunale per il Pandorogate: il pm chiederà la condanna

AGI - L'imprenditrice Chiara Ferragni in tribunale a Milano per l'udienza del processo nel quale è imputata per concorso in truffa continuata e aggravata in relazione ai casi di presunta pubblicità ingannevole circa le operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022).
Prima dell'intervento del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il sostituto Cristian Barilli, il giudice della terza sezione penale Ilio Mannucci Pacini dovrà decidere sull'ammissione o l'esclusione della Casa del consumatore, associazione che vuole entrare come parte civile. Con Ferragni risultano imputati anche l'ex braccio destro Fabio Damato e Franco Cannillo, patron e presidente di Cerealitalia-ID. La difesa interverranno nell'udienza del 19 dicembre.
