Chiesti 20 anni carcere per capo ultrà del Milan Luca Lucci

AGI - La Dda della procura di Milano ha chiesto di condannare a 20 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti pluriaggravata il leader della Curva Sud Milano, Luca Lucci, 44 anni, e il presunto socio in affari Fatjon Gjonaj, 32enne, albanese, ritenuti essere al vertice di un gruppo di narcotrafficanti che solo nel periodo tra il giugno 2020 e il febbraio/marzo 2021 avrebbe mosso 225 chilogrammi di marijuana, 3 mila chili di hashish, 53 chili di cocaina.
Le indagini della Squadra mobile erano iniziate dopo il tentato omicidio di Enzo Anghinelli e avevano portato alla scoperta di una rete, capeggiata da Lucci, che avrebbe importato dal Marocco, via Spagna, ingenti quantitativi di droga poi smerciati all'ingrosso in Lombardia. Un'attività illecita condotta al di fuori della gestione del tifo organizzato rossonero.
Gli altri imputati e le richieste di pena
Le richieste di pena sono state formulate dai pm antimafia Leonardo Lesti e Rosario Ferracane nel corso del giudizio abbreviato in corso davanti alla gup di Milano, Giulia Masci, anche per gli altri 21 co-imputati, tra cui il braccio destro di Lucci, Daniele Cataldo, già condannato in primo grado con il leader degli ultrà rossoneri nel procedimento Doppia Curva; Rosario Calabria (16 anni), Rosario Trimboli (13 anni), Francesco Messina (16 anni e 10 mesi), Aldo Gerardo Mori Matos, Attilio Mormile, Francesco Siani e Yuri Trocino e Roberta Grassi (8 anni).
Prossime udienze e sentenza
Le difese, tra cui quella di Lucci con l'avvocato Jacopo Cappetta, interverranno nelle udienze del 4 e 9 dicembre. La sentenza è attesa a gennaio.