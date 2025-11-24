Macabra scoperta a Udine, trovati due corpi senza vita in un casolare abbandonato

ADV
AGI - I corpi di due persone morte sono stati trovati in un casolare abbandonato alla periferia della città di Udine. A dare l'allarme poco dopo mezzogiorno è stato un passante.
ADV
Sul posto si sono portati il personale sanitario della Sores Fvg, che ha constatare il decesso delle due persone, la Polizia, che ora ha avviato indagini e i vigili del fuoco.
ADV
Dai primi rilievi effettuati sui due corpi, sembra si possa trattare di due cittadini stranieri nell'abitazione non utilizzata da tempo hanno avuto un rifugio di fortuna. Considerate le condizioni in cui sono stati rinvenuti i cadaveri, il decesso risalirebbe a qualche giorno. Sul posto il medico legale e il magistrato di turno.
Condividi
ADV