Rocca pensa alla quarta pista all'aeroporto di Fiumicino

AGI - "Uno dei temi su cui dobbiamo lavorare più e meglio è quello delle infrastrutture. Guardo con favore, e credo che su questo anche il sindaco converrà, alla quarta pista di Fiumicino". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in apertura degli Stati generali del turismo di Roma all'Auditorium Parco della Musica.
Rocca ha ribadito la necessità di prepararsi al futuro perché una mobilità più solida sul territorio "non è soltanto un fattore di attrazione turistica ma anche di crescita economica" per tutta la regione. Il governatore ha richiamato la necessità di lavorare "insieme" in vista dei grandi appuntamenti, a partire dal Giubileo del 2033, "forse il più importante della storia", sottolineando che "il successo di Roma è il successo del Paese".
Nel suo intervento Rocca ha toccato anche i temi della valorizzazione culturale, citando il Parco archeologico di Ostia Antica come esempio di patrimonio ancora da far conoscere pienamente ai visitatori, "la migliore città romana conservata al mondo dopo Pompei".
"Le statue poste oggi alle partenze di Roma Fiumicino - ha aggiunto - potrebbero essere collocate agli arrivi, per far cominciare subito l'esperienza al viaggiatore e raccontare una bellezza che merita di essere scoperta".
