Risolto un cold case di 22 anni fa: 3 arresti a Palermo

AGI - Era un cold case di mafia l'omicidio di Antonio Pelicane, commesso 22 anni fa, il 30 agosto 2003, in corso dei Mille a Palermo: i carabinieri del Comando provinciale di Palermo, insieme con i colleghi dei Comandi di Napoli e Cuneo, hanno arrestato tre persone, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del tribunale su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, appartenenti alla famiglia mafiosa di Villabate, di età compresa tra i 52 e i 65 anni: due di loro si trovavano già in cella per altri reati. L'accusa ora è di concorso in omicidio premeditato con l'aggravante mafiosa.
I provvedimenti nascono da una indagine condotta tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo, aperta alla luce delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Il delitto Pelicane sarebbe maturato nell'ambito della guerra di mafia iniziata negli anni Ottanta e proseguita fino ai primi anni del duemila e che vide in contrapposizione due famiglie mafiose di Villabate.
La vittima, titolare di una ferramenta a Misilmeri, benché incensurata sarebbe appartenuta all'ala mafiosa contrapposta a quella degli indagati, storicamente legati ai corleonesi, che ne avrebbero deciso l'eliminazione. L'indagine ha incrociato le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ritenute convergenti e attendibili tra loro. Grazie anche ad alcune intercettazioni, gli investigatori hanno dimostrato come i rapporti tra gli indagati, anche se a distanza di anni dal delitto, si fossero mantenuti "stabili e continuativi". Sono stati acquisiti poi "ulteriori elementi oggettivi" riguardo alla responsabilità dei tre indagati.
