I funerali di Ornella Vanoni, l'abbraccio di Milano

AGI - Le rose gialle di Gino Paoli e l'ultima carezza con le note di Paolo Fresu. Il feretro di Ornella Vanoni è entrato tra gli applausi nella chiesa di San Marco a Brera a Milano per i funerali della cantante, scomparsa venerdì scorso all'età di 91 anni.
Tantissime le persone presenti, tra comuni cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Tra questi, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il sottosegretario alla Cultura, Giammarco Mazzi, e il sindaco Giuseppe Sala. Le esequie sono state celebrate da don Luigi Garbini.
Molti anche i volti noti dello spettacolo, tra cui Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Roberto Vecchioni, Ron e Dori Ghezzi.
Momenti di grande emozione si sono vissuti quando Paolo Fresu ha suonato con la sua tromba 'L'appuntamento' e alcune note di 'Senza fine'. La stessa Vanoni aveva espresso in un'intervista il desiderio che fosse proprio Fresu a suonare al suo funerale.
Fresu è arrivato lentamente dal fondo della navata e piano piano si è avvicinato alla bara sulla quale ha posato la mano per un'ultima carezza. Un gesto simbolico che ha concluso la cerimonia, rendendo omaggio alla grande artista italiana.
L'omelia, "è stata posseduta dalla musica"
Nella sua omelia, don Luigi Garbini ha sottolineato che Ornella Vanoni "è andata più volte in pezzi nella sua vita" e ha parlato della sua depressione. "La fragilità è garanzia di creazione", ha spiegato il prete che ha evidenziato anche il valore artistico di Vanoni.
"Impossibile scindere la sua storia personale da quella culturale del paese, Ornella Vanoni è stata posseduta dalla musica".