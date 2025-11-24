Exit poll Opinio Rai: in testa Fico 56,5- 60,5%; Stefani 59-63%; Decaro 64-68%

AGI - Chiusi i seggi elettorali in Campania, Veneto e Puglia per l'elezione dei presidenti e il rinnovo dei consigli regionali. I primi exit poll di Opinio Rai restituiscono questa fotografia: in Puglia Decaro 64-68% - Lobuono 30-34%; in Veneto è avanti il centrodestra con Stefani 59-63% -Manildo 30-34% e in Campania prevale il centrosinistra con Fico 56,5-60,5% - Cirielli 35-9.
Rispetto alla precedente tornata di amministrative, nelle tre regioni l'affluenza si è fermata al 43,63% rispetto al 57,69%.
Campania
I proiezione Opinio Rai: Fico 59,5% - Cirielli 35,3%
Schlein e Conte diretti al comitato di Fico
Felicità e cauto ottimismo al quartier generale di Roberto Fico dopo i primi exit poll sulla Campania. In una stanza al secondo piano della Fabbrica italiana dell'innovazione, l'arrivo delle prime rilevazioni è stato accolto dall'esultanza dei presenti, tra cui i deputati Gilda Sportiello e Antonio Caso del M5s, Marco Sarracino e Piero De Luca del Pd. Un instant poll che, fanno notare i presenti, va anche oltre le aspettative della coalizione di centrosinistra. Il candidato del campo largo non è ancora arrivato al comitato. La segretaria del Pd, Elly Schlein e il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte sono in viaggio per Napoli dove seguirà i risultati delle elezioni regionali assieme al candidato Roberto Fico, dato al momento in forte vantaggio sul candidato di centrodestra, Edmondo Cirielli.
Veneto
I proiezione Opinio Rai: Stefani 60,5% - Manildo 30,8%
Ostellari, speriamo in risultato che dia soddisfazione a tutta la coalizione
"Attendiamo fiduciosi come coalizione e come partito. Non c'è partita interna con FdI. Attendiamo un risultato. Speriamo che sia un risultato che da' soddisfazione a tutta la coalizione". Cosi' il sottosegretario leghista alla Giustizia Andrea Ostellari, parlando con i cronisti, nella sede del comitato elettorale per Alberto Stefani a Padova. Sull'affluenza, ha aggiunto, "sono dati registrati anche in altre competizioni, c'è una disaffezione evidente dei cittadini. Sta a tutta la politica interrogarsi, e anche a noi interrogarci su questo", ha aggiunto.
Crisanti (Pd), rappresentanza adeguata a fare opposizione
In Veneto Giovanni Manildo ha raggiunto "un obiettivo che ci permette di eleggere una rappresentanza adeguata a fare opposizione. Ei' un obiettivo raggiunto che non c'era" alle precedenti elezioni. Lo dice il senatore del Pd, Andrea Crisanti, commentando il dato elettorale del centrosinistra in Veneto al comitato elettorale di Manildo.
Puglia
I proiezione Opinio Rai: Decaro 69,2% - Lobuono 28,8%
Bitetti, bassa affluenza non è un bel segnale
“Sono tantissimi i pugliesi che hanno scelto di non andare a votare e questo non è un bel segnale. Rispetto alla precedente tornata elettorale registriamo addirittura un ancor più basso livello di partecipazione al voto. Tutto ciò non può lasciarci indifferenti”. Lo dichiara sull’affluenza alle regionali ol sindaco di Taranto, Piero Bitetti.
“Vi è inoltre - afferma - un secondo tema che mi sembra meritevole di essere brevemente affrontato. Il Comune di Taranto nelle ultime settimane è stato preso di mira da alcuni dirigenti politici. Conosco le insidie delle campagne elettorali, quando il fervore della propaganda può far perdere la misura per comprendere il senso di certi provvedimenti amministrativi e i criteri che ne hanno determinato l'adozione. Ma una cosa è la critica costruttiva, un'altra sono gli attacchi scomposti e fuori luogo. Ho taciuto proprio perché, appunto, il clima da campagna elettorale può giocare brutti scherzi. Adesso però la campagna elettorale è finita. Mi aspetto da tutti massima collaborazione e responsabilità per affrontare nel migliore dei modi la crisi economica e sociale che tutti conosciamo”.
“Non tollererò più - rileva il sindaco di Taranto - che l'ente civico che mi onoro di guidare diventi il bersaglio preferito di chi vuole destabilizzare il quadro politico dimenticando forse che tutti insieme, collegialmente, abbiamo scritto il programma con il quale ci siamo presentati agli elettori chiedendo il consenso necessario per amministrare la città. La nostra bussola - conclude Bitetti - rimane perciò l'unità della coalizione mentre il nostro principale obiettivo è sempre lo stesso: risolvere i problemi e migliorare la qualità della vita dei tarantini per quel che ci compete in termini di responsabilità”.