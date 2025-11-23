Rapisce una bambina di un anno sul passeggino, arrestato un tunisino

AGI - Tenta di portar via una bambina di un anno dopo averne aggredito il padre, poi reagisce agli agenti di polizia intervenuti e ne colpisce uno nel tentativo di sottrarsi al fermo. È accaduto a Padova, nel pomeriggio del 20 novembre. L'uomo, un 22enne tunisino, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per tentato sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 16.50 una Volante è stata inviata in piazzale Stazione a seguito della segnalazione del rapimento di una bimba da parte di una persona che si stava allontanando verso via della Pace dopo aver colpito con un pugno al volto il padre, un 21enne rumeno.
Il giovane, in costante contatto telefonico con la Sala operativa, seguiva e comunicava gli spostamenti del suo aggressore senza mai perderlo di vista: all'arrivo dei poliziotti, questi si trovava in effetti ancora accanto al passeggino con una bambina molto piccola, visibilmente spaventata e in lacrime.
Condotto in Questura, manteneva sempre un atteggiamento aggressivo e al momento di scendere dalla Volante prendeva a scalciare aggrappandosi all'interno del mezzo e colpendo un agente. Bloccato e portato all'interno degli uffici, è stato identificato per un 22enne tunisino, residente in provincia di Padova, regolare sul territorio, entrato in Italia circa un anno fa. A seguito del giudizio per direttissima tenutosi nella mattinata di venerdì, convalidato l'arresto, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Accertata la gravità dei fatti, il questore di Padova Marco Odorisio ha attivato l'Ufficio Immigrazione per l'avvio di revoca del titolo di soggiorno in possesso del cittadino tunisino ed ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l'adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio da Padova.