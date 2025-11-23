Donna accoltellata nel Napoletano, arrestato l'ex compagno 
Donna accoltellata nel Napoletano, arrestato l'ex compagno

La vittima, 35 anni, era stata aggredita nel Parco Cervia di via Turati a Qualiano. Ricoverata in ospedale non è in pericolo di vita
AGI - Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per evasione e tentato omicidio un uomo di Calvizzano, già ai domiciliari.

Grazie alla testimonianza della donna di 35 anni accoltellata in strada nel Parco Cervia di via Turati a Qualiano e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari dell'Arma lo hanno identificato come responsabile del tentato omicidio.

Il ventinovenne è l’ex compagno della vittima, già denunciato in passato dalla donna per maltrattamenti e poi sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Ora l'uomo è in carcere. La donna, colpita da coltellate in varie parti del corpo, è ricoverata nell'ospedale di Giugliano in codice rosso ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

