Scoppia un incendio in una casa di riposo nel Reatino, muore un'anziana
Scoppia un incendio in una casa di riposo nel Reatino, muore un'anziana
Home>Cronaca

Scoppia un incendio in una casa di riposo nel Reatino, muore un'anziana

Altri quattro anziani sono stati portati in ospedale, per dei controlli a causa dell'inalazione di fumi
Vigili del Fuoco in azione a Roma
AGF - Vigili del Fuoco in azione a Roma
casa di riposo anziana
di lettura

AGI - Fiamme all'interno di una Casa di Riposo in Piazza Matteotti, nel Comune di Torrita Tiberina, dove risiedevano 16 persone anziane. A perdere la vita una delle ospiti di 87 anni. Altri quattro anziani sono stati portati in ospedale, per dei controlli a causa dell'inalazione di fumi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Al termine dell'intervento, con lo spegnimento da parte dei pompieri dell'incendio e della messa in sicurezza della struttura, l'edificio è stato posto sotto sequestro.

ADV
ADV