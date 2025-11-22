Scoppia un incendio in una casa di riposo nel Reatino, muore un'anziana

ADV
AGI - Fiamme all'interno di una Casa di Riposo in Piazza Matteotti, nel Comune di Torrita Tiberina, dove risiedevano 16 persone anziane. A perdere la vita una delle ospiti di 87 anni. Altri quattro anziani sono stati portati in ospedale, per dei controlli a causa dell'inalazione di fumi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Al termine dell'intervento, con lo spegnimento da parte dei pompieri dell'incendio e della messa in sicurezza della struttura, l'edificio è stato posto sotto sequestro.
