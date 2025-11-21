Scontro tra motociclisti al circo nel Napoletano, morto uno stuntman

AGI - Durante uno spettacolo acrobatico in un circo itinerante a Sant'Anastasia, nel Napoletano, per cause in corso di accertamento, è avvenuto uno scontro tra due motociclisti professionisti. Uno dei due stuntman e' deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. In arrivo anche i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.
L'incidente è avvenuto mentre lo spettacolo era in atto: si trattava, in particolare, di un'esibizione di 3 motociclisti - non 2 come inizialmente sembrava - i quali giravano all'interno di una sfera d'acciaio. Lo spettacolo era al buio, illuminato dai led che i motociclisti indossavano sulla tuta. Improvvisamente, lo stuntman deceduto - un 26enne di origine cilena - è caduto a piombo al centro della sfera.
Gli altri 2 hanno tentato, rallentando, di evitare lo scontro, ma invano. Un altro motociclista coinvolto nell'incidente - un messicano 43enne - è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all'ospedale del Mare. Il terzo, un colombiano di 26 anni, è cosciente e al momento sta bene.