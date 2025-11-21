Liceale pestata a Messina: individuate due ragazze

AGI - Erano state riprese dalle telecamere esterne della scuola, le due ragazze che l'altra mattina si erano intrufolate all'istituto artistico Basile di Messina picchiando una studentessa di 17 anni dopo averla condotta con una scusa nei bagni vicini alla palestra del liceo. La minorenne ha riportato una prognosi di otto giorni. A seguito della denuncia presentata dai genitori della diciassettenne e dalla preside sono intervenuti i carabinieri che hanno già acquisito il filmato delle telecamere nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura per i minorenni. I fotogrammi del sistema di sorveglianza della scuola hanno permesso di identificare le due ragazze, una delle quali l'anno scorso frequentava l'istituto artistico quindi sapeva come muoversi all'interno.