Scontri a Bologna per la partita Virtus-Maccabi, ProPal respinti dalla polizia

AGI - La polizia è dovuta ricorrere agli idranti a Bologna per contenere i manifestanti che stanno sfilando per protestare contro la partita di basket Virtus - Maccabi Tel Aviv. Alcuni di questi ultimi hanno esploso alcune bombe carta contro le forze dell'ordine. I disordini si sono verificati tra via Lame e via Marconi dove un ingente cordone di forze dell'ordine si è disteso in protezione.
Sono otto gli agenti delle forze dell'ordine rimasti feriti durante gli scontri secondo quanto riferito dalla Questura.
Una carica della polizia ha disperso un nucleo di manifestanti ProPal in via Riva Reno. Gli agenti, riferisce la Questura, hanno effettuato circa 200 metri di avanzamento rapido, spingendo indietro i partecipanti alla protesta lungo la strada e sotto i portici, fino a respingerli in direzione di via Galliera. La manifestazione contro la presenza del Maccabi Tel Aviv al PalaDozza si è ormai frammentata in tre tronconi distinti.
Secondo quanto ricostruito, un gruppo ha preso la direzione di via Marconi, un altro si è mosso verso via Ugo Bassi, mentre un terzo si è diretto verso piazza Malpighi, per poi procedere in piazza San Francesco e quindi imboccare via del Pratello.
L'area più critica resta quella tra via Riva Reno e via Marconi, dove alcune centinaia di persone, hanno posto in atto una serie di azioni violente: cassonetti trascinati in strada e dati alle fiamme, lanci di fuochi d'artificio, fumogeni e bottiglie contro le forze dell'ordine. Gli agenti hanno risposto facendo nuovamente ricorso all'idrante.
In via Riva Reno, i manifestanti hanno inoltre utilizzato le reti del cantiere per costruire barricate all'altezza di via Galliera, incendiandole poco dopo. Il gruppo che si era spostato su via Ugo Bassi risulta invece aver fatto ritorno verso piazza Maggiore, punto da cui era partita la mobilitazione.