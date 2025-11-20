Truffa ‘alla Psycho’: si traveste da madre morta per incassarne la pensione

AGI - Impossibile non pensare a 'Psycho', il capolavoro di Alfred Hitchcock incentrato sulla figura di Norman Bates, il gestore di un motel che teneva il cadavere della madre in cantina. A Borgo Virgilio, un uomo di 56 anni ha 'tenuto' la madre morta per cause naturali in cantina per tre anni senza denunciarne la scomparsa e incassando ogni mese la pensione.
Ad accomunarlo ancora al personaggio interpretato da Anthony Perkins è il fatto che il signore si è travestito da sua madre, con tanto di parrucca e abiti da donna. È successo ieri quando si è presentato nell'anagrafe del piccolo Comune di 15mila abitanti per rinnovare la carta d'identità in scadenza, presupposto necessario per continuare a godere della pensione.
Il travestimento e la scoperta all'anagrafe
Ma, spiega una fonte all'AGI, i dipendenti dell'ufficio anagrafe si sono accorti che quell'anziana donna era in realtà un uomo di mezza età con le sembianze della povera mamma. Allo stipendio che percepiva da lavoratore aveva aggiunto un bel gruzzolo in più. La truffa è stata scoperta proprio durante il tentativo di rinnovare i documenti.
Le accuse e il macabro ritrovamento del cadavere
Sono scattati gli accertamenti e la vera trama della storia è stata svelata con scontata denuncia per truffa all'Inps e occultamento di cadavere. I resti della donna erano ormai mummificati, richiamando macabramente quelli di Norma Bates, la madre di Norman, rappresentata come un feticcio impagliato.