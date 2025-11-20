Triplice femminicidio di Prati, ergastolo per De Pau ex autista di Michele Senese

AGI - La Terza Corte di Assise di Roma ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno di 3 anni Giandavide De Pau, in passato autista per il boss Michele Senese, accusato dell'omicidio delle tre prostitute uccise, il 17 novembre del 2022, nel quartiere romano di Prati.
La procura di Roma aveva sollecitato per l'uomo la pena dell'ergastolo, con 3 anni di isolamento diurno. A perdere la vita due cittadine cinesi accoltellate a morte nell'appartamento al primo piano di via Riboty e la 65enne colombiana Marta Castano Torres, uccisa nel seminterrato di via Durazzo.
Il pm Antonella Pandolfi contesta a De Pau, difeso dagli avvocati Alessandro De Federicis e Barbara De Benedetti, il triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione.