Arriva la Topolino elettrica dei Carabinieri nel centro storico di Roma

AGI - Roma si prepara alle festività natalizie con una novità che unisce tradizione e innovazione. I Carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina hanno accolto nella loro flotta la nuova Fiat Topolino elettrica, un mezzo agile e sostenibile pensato per garantire sicurezza tra le vie più affollate della Capitale.
Piccola e maneggevole, la Topolino si muove tra le strade del Tridente e i vicoli di Roma con la sua livrea blu scuro e la scritta “Carabinieri” ben visibile. Grazie alla propulsione elettrica, il veicolo assicura pattugliamenti silenziosi e rispettosi dell’ambiente, offrendo maggiore agilità nelle aree pedonali e nei passaggi più stretti.
Il debutto della Topolino coincide con l’avvio del periodo natalizio, quando il centro di Roma si anima di eventi, shopping e turismo. In un contesto di grande affluenza, la presenza di un mezzo compatto e a emissioni zero diventa fondamentale per garantire ordine e controllo senza rinunciare alla sostenibilità.
La Topolino elettrica non è soltanto un nuovo strumento operativo, ma rappresenta anche un simbolo della transizione ecologica dei Carabinieri. L’Arma ha avviato da tempo un percorso di rinnovamento della propria flotta, puntando su veicoli elettrici e a basso impatto ambientale. Dopo l’introduzione in altre località turistiche italiane, ora anche Roma può contare su questo mezzo innovativo, che coniuga storia e modernità.