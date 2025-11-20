Per la prima volta a Roma la reliquia del Sangue di Cristo  

AGI - Per la prima volta a Roma la reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, custodita da secoli nel Duomo di Mantova. La reliquia è arrivata nella capitale lunedì scorso e resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino al 25 novembre nella parrocchia di San Salvatore in Lauro.
Il pellegrinaggio giubilare e la porta santa
Il momento culminante sarà venerdì 21 novembre quando il reliquiario sarà portato in pellegrinaggio giubilare alla Basilica di San Pietro attraverso la Porta Santa.
La tradizione del sangue di cristo
Secondo la tradizione, il reliquiario contiene il sangue che Longino, il centurione che trafisse il costato di Gesù, avrebbe raccolto ai piedi della Croce. Questo Preziosissimo Sangue è un simbolo di fede profonda.
Le celebrazioni a san salvatore in lauro
A San Salvatore in Lauro il 21 è previsto un Pontificale presieduto da monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, mentre il 22 a celebrare sarà il cardinale Rolandas Makrickas Arciprete della Basilica Papale di S. Maria Maggiore.