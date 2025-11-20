Papa Leone ad Assisi prega sulla tomba di San Francesco

AGI - Questa mattina, Sua Santità Papa Leone XIV ha compiuto una visita privata alla Tomba di san Francesco. Il Santo Padre si è fermato in un momento di preghiera silenziosa dinanzi al sepolcro. La visita, avvenuta in un clima di raccoglimento, si è svolta alla presenza della comunità dei frati del Sacro Convento, radunati in preghiera insieme a lui.
In vista del grande anniversario della morte di san Francesco, che la Chiesa si prepara a celebrare nel 2026, il Pontefice ha voluto ricordare come la testimonianza del Santo di Assisi, uomo di fraternità, pace e speranza, sia più che mai attuale e necessaria per il nostro mondo. Papa Leone XIV ha esortato i frati, custodi della memoria di Francesco, a continuare a essere segni viventi di questi valori, portando nel mondo un messaggio di riconciliazione e speranza.
"La visita del Pontefice rappresenta un forte incoraggiamento per l'intera famiglia francescana e per tutti i fedeli a riscoprire la figura di san Francesco come guida per costruire ponti di dialogo e per seminare pace in un'umanità bisognosa di luce" si legge in una nota diffusa dal Sacro Convento di Assisi.