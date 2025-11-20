Aurelio de Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio
A processo anche il suo braccio destro e il Napoli. Nel mirino la compravendita di Kostas Manolas e le presunte plusvalenze fittizie per l'acquisto di Victor Osimhen
AGI - Il Gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre a De Laurentiis il giudice ha mandato a processo il suo braccio destro, Andrea Chiavelli e la società calcistica.
L'inchiesta è quella relativa alla compravendita dalla Roma del giocatore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e alle presunte plusvalenze fittizie per l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. L'indagine è stata coordinata dal pm salentino Lorenzo Del Giudice e dal collega Giorgio Orano.