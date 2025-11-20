Bara sepolta dopo il funerale, ma il corpo resta in obitorio

AGI - La bara viene sepolta dopo il funerale ma il cadavere si trova ancora in obitorio. È successo a Ferrara dove l'Amsef - l'agenzia di onoranze funebri del Comune - ha presentato un esposto in Procura dopo aver scoperto che la salma di una 86enne, deceduta all'ospedale del Delta e i cui funerali si erano svolti il 10 novembre, si trovava ancora nelle celle frigorifere della struttura sanitaria. Il caso è emerso quando il nosocomio ha contattato l'agenzia per sapere quando sarebbe avvenuto il ritiro del corpo, facendo intuire che la bara utilizzata per la cerimonia potrebbe essere stata tumulata senza alcuna salma all'interno. Amsef, ricostruendo la sequenza dei fatti, ipotizza un errore legato al trasporto del feretro: una bara vuota sarebbe stata consegnata all'ospedale da un'agenzia privata e, per un problema di comunicazione interno, gli operatori comunali l'avrebbero trovata già chiusa, procedendo alla saldatura e al trasferimento senza verifiche. Oggi, secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, è prevista l'estumulazione del feretro per accertare se la bara tumulata sia effettivamente vuota.
La Procura ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati. La figlia della donna e' stata informata dell'episodio.