Scontro a Roma tra una volante della polizia e un'auto in fuga, 4 feriti
L'incidente è avvenuto questa sera su via Cassia, all'altezza di Ponte Milvio. Rimasti contusi anche due agenti
AGI - Incidente stradale, questa sera, tra una vettura della Polizia di Stato e un'auto a noleggio con a bordo due persone. Quest'ultima stava fuggendo dagli agenti su via Cassia, all'altezza di Ponte Milvio, a Roma, quando si è scontrata con la Volante che la inseguiva.
Quattro i feriti, tra cui due poliziotti. Accertamenti in corso.