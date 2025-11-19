Donna accoltellata sul Grande raccordo a Roma, arrestato il compagno 

AGI - L'uomo che avrebbe accoltellato ieri la compagna in auto sul Grande raccordo anulare di Roma è stato fermato dalla polizia. All'uomo, che ha ferito la 37enne peruviana con varie coltellate al viso, alla testa, al torace e alla mano, è contestato il reato di tentato omicidio.
La donna era è stata trovata ferita nella mattinata di ieri lungo il Gra all’altezza del km 14+200, carreggiata interna, tra gli svincoli Cassia e Flaminia, nella zona nord di Roma. La 37enne, colpita con fendenti al torace, è stata soccorsa e poi trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.
La dinamica dell'aggressione
Secondo quanto riferito dalla stessa vittima agli investigatori e da una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata accoltellata dal compagno mentre i due si trovavano in auto. Al culmine di una lite violenta, l’uomo avrebbe estratto un coltello e l’avrebbe colpita più volte.
La donna, nonostante le gravi ferite e perdendo sangue, sarebbe riuscita a scendere dal veicolo in movimento, gettandosi nella corsia di emergenza all’altezza di Grottarossa, poco dopo la galleria Parco di Veio II, riuscendo così a mettersi in salvo.
La donna, ferita a torace, volto e gambe, è grave, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.